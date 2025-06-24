«Никогда и никому не отказывал в помощи»: на СВО погиб солдат из Омской области

«Илья Валерьевич родился 29 марта 2004 года в Любимовке, здесь же проживал. Односельчане вспоминают о нем, как о скромном, добросердечном, работящем парне. Он никогда никому не отказывал в помощи. Наш земляк проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик», — сообщается в некрологе на сайте администрации Оконешниковского района.