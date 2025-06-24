«Никогда и никому не отказывал в помощи»: на СВО погиб солдат из Омской области

Сегодня, 24 июня, в селе Любимовка простятся с Ильей Ухановым, погибшим в ходе специальной военной операции. Траурный митинг пройдет на площади у Дома культуры с 11:00 до 12:00.
«Илья Валерьевич родился 29 марта 2004 года в Любимовке, здесь же проживал. Односельчане вспоминают о нем, как о скромном, добросердечном, работящем парне. Он никогда никому не отказывал в помощи. Наш земляк проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик», — сообщается в некрологе на сайте администрации Оконешниковского района.
Молодой человек заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации в марте 2025 года, а 6 мая геройски погиб при выполнении воинского долга.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким героя.