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«Никогда и никому не отказывал в помощи»: на СВО погиб солдат из Омской области

Скорбная весть о геройски погибшем 21-летнем бойце пришла из Оконешниковского района.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 июня, в селе Любимовка простятся с Ильей Ухановым, погибшим в ходе специальной военной операции. Траурный митинг пройдет на площади у Дома культуры с 11:00 до 12:00.

«Илья Валерьевич родился 29 марта 2004 года в Любимовке, здесь же проживал. Односельчане вспоминают о нем, как о скромном, добросердечном, работящем парне. Он никогда никому не отказывал в помощи. Наш земляк проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик», — сообщается в некрологе на сайте администрации Оконешниковского района.

Молодой человек заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации в марте 2025 года, а 6 мая геройски погиб при выполнении воинского долга.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким героя.