МИД Ирана заявил об отсутствии сделки с Израилем о прекращении огня

По его словам, решение по прекращению боевых действий будет принято позже. Глава МИД Ирана уточнил, что Тегеран не станет наносить удары, если Иерусалим сделает то же. Министр отметил, что Иран не будет отвечать на атаки, если Израиль прекратит отдавать приказы о налетах до 04:00 по местному времени.