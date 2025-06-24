МИД Ирана заявил об отсутствии сделки с Израилем о прекращении огня

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились на мирное урегулирование конфликта. Однако в иранском МИД сообщили, что в настоящее время никакой сделки о прекращении огня нет. С таким заявлением выступил глава ведомства Сейед Аббас Арагчи.
По его словам, решение по прекращению боевых действий будет принято позже. Глава МИД Ирана уточнил, что Тегеран не станет наносить удары, если Иерусалим сделает то же. Министр отметил, что Иран не будет отвечать на атаки, если Израиль прекратит отдавать приказы о налетах до 04:00 по местному времени.
«На данный момент никакого соглашения о прекращении огня или остановке военных действий не существует. Однако, при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее четырех утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ после этого», — предупредил Сейед Аббас Арагчи.
В России, тем временем, осудили ироничные комментарии Дональда Трампа об ответном ударе Ирана по военной базе США. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что хозяин Белого дома вновь «унизил» Исламскую Республику.