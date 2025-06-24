В Хабаровске открыли часовню в честь Александра Невского

По словам начальника института, генерал-майора полиции Александра Буховца, открытие часовни имеет особое значение для личного состава института, поскольку духовность и вера всегда играли важную роль в жизни каждого человека, в частности и в жизни тех, кто посвятил себя служению закону и правопорядку. «Часовня носит имя святого благоверного князя Александра Невского — величайшего воина нашей Родины, защитника Русской земли. Это пример для личного состава института, который призван равняться на него в своей профессиональной деятельности и в обычной жизни».