В Хабаровске открыли часовню в честь Александра Невского

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий 23 июня 2025 года освятил часовню в честь святого благоверного князя Александра Невского на территории Дальневосточного юридического института МВД России имени И. Ф. Шилова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
Освящение часовни прошло под праздничный колокольный звон. Строительство часовни началось три года назад, когда в ноябре 2022 года был установлен закладной камень. Работы велись на средства меценатов.
По словам начальника института, генерал-майора полиции Александра Буховца, открытие часовни имеет особое значение для личного состава института, поскольку духовность и вера всегда играли важную роль в жизни каждого человека, в частности и в жизни тех, кто посвятил себя служению закону и правопорядку. «Часовня носит имя святого благоверного князя Александра Невского — величайшего воина нашей Родины, защитника Русской земли. Это пример для личного состава института, который призван равняться на него в своей профессиональной деятельности и в обычной жизни».
После проповеди митрополит Артемий в благодарность и благословение за усердные труды во славу Святой Церкви вручил награды и грамоты строителям и спонсорам часовни.
Часовня будет открыта для свободного посещения, также здесь будут совершаться молебны.