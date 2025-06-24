Эксперты подсчитали, во сколько обойдется наряд на выпускной в 2025 году

На выпускной костюм в этом году родители детей потратят до 12 тысячи рублей.
Средняя стоимость наряда для выпускного вечера в 2025 году составляет 12 тысяч рублей для девушек и 11 тысяч рублей для юношей. Об этом сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«Наряд на выпускной обходится для девушки в этом году в среднем в 12 тыс. рублей, а для юноши — в 11 тыс. рублей», — рассказали аналитики в разговоре с журналистами «Известий». В «Чек Индексе» также отметили, что средний чек на праздничный наряд в этом году вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Связано это с тем, что сами выпускники стали предпочитать более практичный наряд. Из обуви, например, они выбирают кроссовки, а не туфли.
При этом, согласно результатам опроса, проведенного «Авито Товарами», родители выпускников в среднем планируют потратить на празднование выпускного потратить около 31 тысячи рублей. Из этой суммы примерно 19 тысяч рублей уйдет непосредственно на организацию торжества.
Выпускные вечера в большинстве российских школ запланированы на 28 и 29 июня. Большинство семей выбирали наряд вместе с детьми, при этом 45% родителей стремились уложиться в сумму до 10 тысяч рублей.