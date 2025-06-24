Эксперты подсчитали, во сколько обойдется наряд на выпускной в 2025 году

«Наряд на выпускной обходится для девушки в этом году в среднем в 12 тыс. рублей, а для юноши — в 11 тыс. рублей», — рассказали аналитики в разговоре с журналистами «Известий». В «Чек Индексе» также отметили, что средний чек на праздничный наряд в этом году вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Связано это с тем, что сами выпускники стали предпочитать более практичный наряд. Из обуви, например, они выбирают кроссовки, а не туфли.