ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи: решение распознает сумки и коробки в ракурсах сбоку и сверху, рассказали РИА Новости в российском разработчике решений на базе ИИ NtechLab (технологический партнер «Ростеха»).
«NtechLab разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая распознает забытые или потерянные вещи в общественных местах. … Искусственный интеллект на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в составе комплекса, умеет распознавать сумки и коробки размером от 20×20 см в ракурсах сбоку и сверху. В том числе чемоданы, рюкзаки, пакеты, клатчи, кошельки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нейросеть обучена отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев. ИИ будет в том числе ориентироваться на время, за которое вещь находится обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации — городского парка, аэропорта, вокзала, метро — такое время будет разным, добавили в компании.
«Это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы — упростит процесс поиска вещей и сократит его время», — отметил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.