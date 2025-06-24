ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты

Отмечается, что нейросеть обучена отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев. ИИ будет в том числе ориентироваться на время, за которое вещь находится обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации — городского парка, аэропорта, вокзала, метро — такое время будет разным, добавили в компании.