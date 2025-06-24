Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты

NtechLab: ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи: решение распознает сумки и коробки в ракурсах сбоку и сверху, рассказали РИА Новости в российском разработчике решений на базе ИИ NtechLab (технологический партнер «Ростеха»).

«NtechLab разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая распознает забытые или потерянные вещи в общественных местах. … Искусственный интеллект на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в составе комплекса, умеет распознавать сумки и коробки размером от 20×20 см в ракурсах сбоку и сверху. В том числе чемоданы, рюкзаки, пакеты, клатчи, кошельки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нейросеть обучена отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев. ИИ будет в том числе ориентироваться на время, за которое вещь находится обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации — городского парка, аэропорта, вокзала, метро — такое время будет разным, добавили в компании.

«Это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы — упростит процесс поиска вещей и сократит его время», — отметил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.