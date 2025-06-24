Европа мешает Трампу добиться мира на Украине: как союзники Киева рушат планы Вашингтона

Европейские страны препятствуют усилиям администрации президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, поддерживая жесткие требования Киева, считает профессор программы исследований безопасности Джорджтаунского университета Дженнифер Кавана. Об этом она сообщила в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung.
По мнению Каваны, Европа, одобряя максималистские позиции Украины, ослабляет ее шансы на успешные переговоры. Она также отметила, что идея создания европейских сил безопасности выглядит как попытка отвлечь внимание. Как считает эксперт, европейцы рассчитывают на гарантии безопасности от США, но Вашингтон избегает их предоставления, чтобы сохранить возможность диалога с Россией.
Ранее издание Politico сообщило, что союзники Украины по НАТО перед саммитом в Гааге выражают обеспокоенность тем, что Трамп может прекратить поддержку Киева. По данным источника, лидеры стран альянса намерены действовать осторожно в общении с президентом США, чтобы избежать конфликтов и обеспечить его удовлетворенность итогами встречи.