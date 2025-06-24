Европа мешает Трампу добиться мира на Украине: как союзники Киева рушат планы Вашингтона

По мнению Каваны, Европа, одобряя максималистские позиции Украины, ослабляет ее шансы на успешные переговоры. Она также отметила, что идея создания европейских сил безопасности выглядит как попытка отвлечь внимание. Как считает эксперт, европейцы рассчитывают на гарантии безопасности от США, но Вашингтон избегает их предоставления, чтобы сохранить возможность диалога с Россией.