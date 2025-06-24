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Никас Сафронов заявил, что мечтает написать официальный портрет Путина

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов заявил о своей готовности написать портрет президента России Владимира Путина, если ему представится такая возможность. Об этом стало известно во вторник, 24 июня.

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов заявил о своей готовности написать портрет президента России Владимира Путина, если ему представится такая возможность. Об этом стало известно во вторник, 24 июня.

— Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно, — сказал Сафронов.

Художник отметил, что уже неоднократно изображал Путина в разные периоды его жизни, однако это были образы, а не портреты с натуры.

Сафронов подчеркнул, что всегда поддерживал президента и испытывает к нему глубокое уважение, отметив, что в настоящее время выбирает для своих работ только тех людей, которые ему действительно интересны, передает издание «Прайм».

До этого Никас Сафронов поделился своим мнением о портрете, который президент России Владимир Путин передал Трампу. По мнению специалиста, это — произведение искусства. Говоря об авторстве картины, Сафронов отметил, что мастера обычно не комментируют свои работы и их заказчиков.

Утром 22 марта стало известно, что спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф передал главе Белого дома портрет, подаренный российским лидером Владимиром Путиным.

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