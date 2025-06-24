Море в Сочи наконец прогрелось

«Вода на Черноморском побережье прогрелась до приятных значений. В Геленджике, Анапе и Туапсе температура держится на уровне 21 градуса, а в Сочи уже комфортные для купания 22 градуса. Ранее из-за больших объемов холодной воды в реках температура у побережья Сочи была ниже, но сейчас она восстановилась и продолжит расти», — отметил он.