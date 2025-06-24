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Море в Сочи наконец прогрелось

Температура воды на побережье Сочи достигла комфортных для купания 22 градусов, тогда как в Геленджике, Анапе и Туапсе она составляет около 21 градуса.

Температура воды на побережье Сочи достигла комфортных для купания 22 градусов, тогда как в Геленджике, Анапе и Туапсе она составляет около 21 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Вода на Черноморском побережье прогрелась до приятных значений. В Геленджике, Анапе и Туапсе температура держится на уровне 21 градуса, а в Сочи уже комфортные для купания 22 градуса. Ранее из-за больших объемов холодной воды в реках температура у побережья Сочи была ниже, но сейчас она восстановилась и продолжит расти», — отметил он.

В приморских городах Крыма ситуация иная: в Алуште и Ялте из-за сгонного ветра вода прогрелась лишь до 11−12 градусов. Повышение температуры ожидается только к концу недели.

При этом на Кавказе прогнозируют жуткий шторм.