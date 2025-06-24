Трамп заявил, что Израиль и Иран дали согласие на полное прекращение огня

Военную операцию против Ирана Тель-Авив начал 13 июня. Не прошло и суток, как Тегеран предпринял ответную атаку. В ночь на 22 июня ситуация на Ближнем Востоке начала развиваться по худшему сценарию: США присоединились к войне Израиля с Ираном. Дональд Трамп в своей соцсети объявил, что Соединенные Штаты атаковали иранский подземный ядерный объект Фордо, а кроме него — еще два объекта в Натанзе и Исфахане.