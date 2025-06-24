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Трамп заявил, что Израиль и Иран дали согласие на полное прекращение огня

Трамп надеется, что прекращение огня между Ираном и Израилем станет бессрочным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран дали согласие в ближайшие часы полностью прекратить огонь. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Израиль и Иран в полной мере согласились с тем, что будет полное прекращение огня (примерно через 6 часов с настоящего времени, когда Израиль и Иран завершат свои текущие и последние операции!) на 12 часов, и в этот момент война будет считаться законченной», — заявил Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что Иран первым прекратит огонь, а Израиль — спустя 12 часов. Через сутки «мир отпразднует окончание 12-дневной войны». Также Дональд Трамп выразил надежду, что обе стороны будут вести себя «мирно и уважительно».

И если все будет идти должным, по оценкам Трампа, образом, он поздравляет Иран и Израиль с тем, что у них хватило ума, выдержки и мужества прекратить войну. А она могла бы продолжаться годами и уничтожить весь Ближний Восток, предупредил президент США.

Кроме того, Дональд Трамп попросил у бога благословения для Израиля, Ирана, Ближнего Востока и США и всего мира.

«Я думаю, прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — позже заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Военную операцию против Ирана Тель-Авив начал 13 июня. Не прошло и суток, как Тегеран предпринял ответную атаку. В ночь на 22 июня ситуация на Ближнем Востоке начала развиваться по худшему сценарию: США присоединились к войне Израиля с Ираном. Дональд Трамп в своей соцсети объявил, что Соединенные Штаты атаковали иранский подземный ядерный объект Фордо, а кроме него — еще два объекта в Натанзе и Исфахане.

После этого в самих США начались антивоенные протесты. Люди вышли на улицы в Нью-Йорке, Бостоне в штате Массачусетс и в Цинциннати в штате Огайо. На кадрах, которые показал телеканал, видна большая толпа людей, в руках некоторых из них плакаты с призывами остановить военные действия в отношении Ирана.

Между тем, 23 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти переговоры вряд ли могли быть результативными, результата никто и не ждал. Политикам важно было обменяться мнениями на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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