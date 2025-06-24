Экс-замминистра обороны РФ Иванов может сесть в тюрьму на 14 лет: новые детали уголовного дела

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов может попасть в тюрьму на 14 лет и 6 месяцев. Такое наказание запросило обвинение. Тимура Иванова судят за растрату бюджетных средств и вывод свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».
Дело бывшего замминистра обороны рассматривается в Мосгорсуде. Заседания проходят в закрытом режиме. В уголовном деле Тимура Иванова фигурирует также Антон Филатов, подчиненный экс-замминистра. Их обвиняют по части 4 статьи 160, а также пунктам «а» и «б» статьи 174.1 УК России.
Обвинение просит дать Тимуру Иванову 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Антону Филатову предлагается вменять 14 лет тюрьмы.
Стоит напомнить, что фигуранты дела совершили преступления в 2015 году. Они действовали в составе организованной группы. Остальные соучастники пока неизвестны.
В следственных органах возбудили еще одно дело в отношении бывшего замминистра обороны. В суде заявили, что сумма взятки, которую Тимур Иванов получил от руководителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, превысила 152 млн рублей. Это третье уголовное дело на счету госслужащего. Его будут судить по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере".
Кроме того, к Арбитражному суду Москвы поступил иск от банка ПСБ. Он просит начать процедуру банкротства Тимура Иванова. Иск зарегистрировали, но решение по заявлению и дата первых слушаний пока не утверждены. Запрос о начале процедуры банкротства, как отмечается, связан с обеспечительными мерами, наложенными на арестованные активы экс-замглавы Минобороны.
Тимур Иванов находился под арестом в СИЗО. Он содержался в Лефортово. Именно там сидели губернатор Гайзер, сенатор Абзалов, братья Магомедовы. Камера в Лефортово представляет собой туалет за стенкой, одно окно и две кровати. Кроме того, в комнатке могут быть холодильник и телевизор. Чаще всего, в этом СИЗО сидят коррупционеры. По закону их не имеют права сажать к лицам, совершившим насильственные преступления. Они также не могут содержаться с соучастниками дела.