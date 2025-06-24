Экс-замминистра обороны РФ Иванов может сесть в тюрьму на 14 лет: новые детали уголовного дела

Тимур Иванов находился под арестом в СИЗО. Он содержался в Лефортово. Именно там сидели губернатор Гайзер, сенатор Абзалов, братья Магомедовы. Камера в Лефортово представляет собой туалет за стенкой, одно окно и две кровати. Кроме того, в комнатке могут быть холодильник и телевизор. Чаще всего, в этом СИЗО сидят коррупционеры. По закону их не имеют права сажать к лицам, совершившим насильственные преступления. Они также не могут содержаться с соучастниками дела.