В Семее наградили полицейских-героев за спасение мальчика

Сегодня двойной праздник: это и День государственного служащего, и День полиции Республики Казахстан. В первую очередь поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы совершили настоящий подвиг — нашли 7-летнего ребёнка, ушедшего из дома, и вернули его родителям живым и здоровым. В трудный момент вы проявили отвагу и снова доказали свою преданность служебному долгу. От имени акимата и всех жителей выражаю благодарность не только вам, но и всем, кто принимал участие в поисках: полиции, службам по чрезвычайным ситуациям, волонтёрам и неравнодушным горожанам. Ваше участие — яркий пример искренней заботы о человеческой жизни.