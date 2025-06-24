Губернатор Богомаз назвал число разрушенных ВСУ домов в Брянской области

В Брянской области из-за атак Вооруженных сил Украины разрушены 504 жилых дома. Такой информацией поделился губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, жители разрушенных домов получают из областного бюджета компенсации из расчета 84 тыс. рублей за квадратный метр.
«Это возмещение мы до сегодняшнего дня делаем из нашего областного бюджета. Жители получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области», — цитирует слова губернатора РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что в небе над Брянской и Курской областями сбили девять беспилотников ВСУ.