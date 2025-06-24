«Нас заливает!»: сразу в двух районах Омска жители столкнулись с уличным потопом

«В Морозовке очередное ЧП с водой! Со 2 июня на ул. 1-я Урожайная порыв трубы, вода хлещет фонтаном и никому до этого нет дела! Звоним в аварийную ЕДДС Омского р-на и МУП СКБУ, нам говорят нет аварийных бригад и техники и ничем нам помочь не могут!», — сообщают жители поселка.