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«Нас заливает!»: сразу в двух районах Омска жители столкнулись с уличным потопом

На проблемы с уличными «реками» пожаловались омичи из поселка Морозовка, а также жители города, проживающие на проспекте Королева.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 24 июня, жители двух городских окраин практически одновременно пожаловались в телеграм-канале «ЧП Омск» на коммунальные аварии, сопровождающиеся обильным потопом.

«В Морозовке очередное ЧП с водой! Со 2 июня на ул. 1-я Урожайная порыв трубы, вода хлещет фонтаном и никому до этого нет дела! Звоним в аварийную ЕДДС Омского р-на и МУП СКБУ, нам говорят нет аварийных бригад и техники и ничем нам помочь не могут!», — сообщают жители поселка.

На проспекте Королева проблема, судя по сообщению, приобрела хронический характер:

«20.06.2025 произошла авария, по адресу пр. Академика Королева д. 24 корпус 1, на текущий момент авария до сих пор не устранена. Из трубы бежит горячая вода. Неоднократные обращения жильцов и УК в аварийные службы не дает никакого результата. Возможно, с помощью интернета дело сдвинется с мертвой точки», — пишут омичи, отчаявшиеся дождаться хоть какой-либо помощи.

Ранее «КП в Омске» освещала проблему изношенности городской коммунальной системы и постепенном ее решении — в период с 2025 по 2026 год планируется заменить более 30 км сетей теплоснабжения.