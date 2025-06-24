«Нас заливает!»: сразу в двух районах Омска жители столкнулись с уличным потопом

Вчера, 24 июня, жители двух городских окраин практически одновременно пожаловались в телеграм-канале «ЧП Омск» на коммунальные аварии, сопровождающиеся обильным потопом.
«В Морозовке очередное ЧП с водой! Со 2 июня на ул. 1-я Урожайная порыв трубы, вода хлещет фонтаном и никому до этого нет дела! Звоним в аварийную ЕДДС Омского р-на и МУП СКБУ, нам говорят нет аварийных бригад и техники и ничем нам помочь не могут!», — сообщают жители поселка.
На проспекте Королева проблема, судя по сообщению, приобрела хронический характер:
«20.06.2025 произошла авария, по адресу пр. Академика Королева д. 24 корпус 1, на текущий момент авария до сих пор не устранена. Из трубы бежит горячая вода. Неоднократные обращения жильцов и УК в аварийные службы не дает никакого результата. Возможно, с помощью интернета дело сдвинется с мертвой точки», — пишут омичи, отчаявшиеся дождаться хоть какой-либо помощи.
Ранее «КП в Омске» освещала проблему изношенности городской коммунальной системы и постепенном ее решении — в период с 2025 по 2026 год планируется заменить более 30 км сетей теплоснабжения.