Арестован бывший советник директора лагеря «Артек»

Арестован бывший советник директора по стратегическому развитию детского центра «Артек» Виктор Васильев. Он взят под стражу по делу экс-заместителя главы Минпросвещения Дениса Грибова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом свидетельствуют материалы дела, представленные в суде.