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Арестован бывший советник директора лагеря «Артек»

Арестован бывший советник директора по стратегическому развитию детского центра «Артек» Виктор Васильев. Он взят под стражу по делу экс-заместителя главы Минпросвещения Дениса Грибова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом свидетельствуют материалы дела, представленные в суде.

Виктор Васильев арестован по делу бывшего заместителя главы Минпросвещения, обвиняемого в мошенничестве, следует из материалов дела.

Арестован бывший советник директора по стратегическому развитию детского центра «Артек» Виктор Васильев. Он взят под стражу по делу экс-заместителя главы Минпросвещения Дениса Грибова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом свидетельствуют материалы дела, представленные в суде.

«Ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Васильева Виктора Николаевича удовлетворить», — огласила решение суда судья. Ее слова приводит ТАСС.

В декабре прошлого года экс-заместителя главы Минпросвещения Дениса Грибова отправили в СИЗО. Он обвиняется в хищении 54 млн рублей. По мнению следствия, Грибов, совместно с другими фигурирующими лицами, разработал схему хищения бюджетных средств.