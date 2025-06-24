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Politico: Союзники могут оставить Зеленского без военной помощи на саммите НАТО

На саммите НАТО союзники Киева могут оставить президента Украины Владимира Зеленского без новых обещаний о военной помощи, не только от США, но и от поддерживающих его стран ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

На саммите НАТО союзники Киева могут оставить президента Украины Владимира Зеленского без новых обещаний о военной помощи, не только от США, но и от поддерживающих его стран ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

— Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями о помощи или крайне необходимом вооружении, таком как средства противовоздушной обороны, — говорится в статье.

Politico отмечает, что США, по всей вероятности, не планируют предоставлять новую поддержку в области безопасности, а имеющиеся у Украины средства заканчиваются. Поэтому Зеленский стремится получить от американского лидера Дональда Трампа обещание, что Вашингтон позволит Киеву и его союзникам в Европе самостоятельно закупать оружие у США.

По словам осведомленного источника, украинская сторона осознала необходимость поиска способов самостоятельной закупки вооружений.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что украинский конфликт может не получить того внимания на саммите Североатлантического альянса (НАТО), которого хочет Киев, ввиду обострения обстановки на Ближнем Востоке.

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