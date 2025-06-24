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Никас Сафронов поделился своей давней мечтой с участием Путина

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что мечтает нарисовать портрет российского президента Владимира Путина и был бы рад тому, чтобы глава страны ему попозировал лично. Об этом художник рассказал журналистам.

Никас Сафронов мечтает, чтобы Путин лично ему позировал при написании картины.

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что мечтает нарисовать портрет российского президента Владимира Путина и был бы рад тому, чтобы глава страны ему попозировал лично. Об этом художник рассказал журналистам.

«Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно», — заявил Сафронов в беседе с РИА Новости.

Художник напомнил, что ранее уже создавал портреты Владимира Путина — в 2000-х годах и в 2007 году. Однако, по словам Сафронова, эти работы были выполнены без личного позирования президента и носили больше образный характер, а не фотографическое сходство.

Сафронов также отметил, что в настоящее время выбирает для своих работ только тех людей, которые вызывают у него личный интерес. По его словам, даже если человек популярен, он не станет писать его портрет без внутренней заинтересованности. Художник добавил, что всегда уважал Владимира Путина как личность и поддерживал его на протяжении многих лет.