Никас Сафронов поделился своей давней мечтой с участием Путина

Сафронов также отметил, что в настоящее время выбирает для своих работ только тех людей, которые вызывают у него личный интерес. По его словам, даже если человек популярен, он не станет писать его портрет без внутренней заинтересованности. Художник добавил, что всегда уважал Владимира Путина как личность и поддерживал его на протяжении многих лет.