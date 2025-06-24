В России предложили отменить отсрочку пенсий для педагогов

Депутат Госдумы Яна Лантратова из фракции «Справедливая Россия — За правду» предложила министру труда Антону Котякову отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов. Обращение, которое есть в распоряжении РИА Новости, содержит инициативу вернуть право на пенсию по выслуге лет при 25 годах педагогического стажа и наличии высшей квалификационной категории.
Лантратова также считает нужным сократить минимальный стаж на два года для учителей с особыми достижениями и значительным вкладом в образование. По её мнению, это поддержит высококвалифицированных специалистов и повысит качество обучения.
Она отметила, что отмена отсрочки укрепит социальную значимость труда педагогов и создаст комфортные условия для их работы. Это, в свою очередь, положительно скажется на образовательном процессе, так как мотивация учителей напрямую влияет на эффективность обучения. Кроме того, мера простимулирует профессиональный рост и повышение квалификации педагогов.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что нагрузка на учителей в России будет уменьшаться естественным образом. Теперь педагогам придется тратить меньше времени, а оформление различных бумаг.