В России предложили отменить отсрочку пенсий для педагогов

Она отметила, что отмена отсрочки укрепит социальную значимость труда педагогов и создаст комфортные условия для их работы. Это, в свою очередь, положительно скажется на образовательном процессе, так как мотивация учителей напрямую влияет на эффективность обучения. Кроме того, мера простимулирует профессиональный рост и повышение квалификации педагогов.