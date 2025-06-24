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С 30 июня изменится порядок въезда в Россию

С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года Россия проводит эксперимент по новой цифровой системе въезда и выезда иностранных граждан. Он будет действовать во всех пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, передает ИА El.kz со ссылкой на Посольство РФ в РК.

Источник: EL.kz

Согласно новым условиям, иностранцам, въезжающим без визы, предлагается заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подать заявление о въезде через специальное мобильное приложение «ruID», которое станет доступным для скачивания с 24 июня.

Участие в эксперименте добровольное и не изменяет условий безвизовых поездок между Казахстаном и Россией. Однако, как отмечают российские ведомства, оформление заявки в приложении предоставляет преимущества — от ускоренного доступа к государственным и цифровым услугам до возможности оформления сим-карты, оплаты госпошлин и других сервисов.

Заявление можно подать не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа до поездки. В экстренных ситуациях (болезнь или смерть близких) разрешено оформление за 4 часа при наличии подтверждающих документов.

Для подачи заявления потребуется указать страну выезда, цели и даты поездки, регионы посещения в России, а также данные детей, если они путешествуют вместе. Также нужно пройти биометрическую идентификацию — сфотографировать лицо, паспорт и записать голос. При наличии аккаунта на российских Госуслугах можно использовать его для авторизации.

После пересечения границы необходимо завершить регистрацию биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), посетив российский банк. Рекомендуется также подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг через МФЦ — это откроет доступ ко всем онлайн-услугам на территории РФ.

Прежний порядок въезда в Россию по визе или электронной визе остается без изменений.