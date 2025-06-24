С 30 июня изменится порядок въезда в Россию

Для подачи заявления потребуется указать страну выезда, цели и даты поездки, регионы посещения в России, а также данные детей, если они путешествуют вместе. Также нужно пройти биометрическую идентификацию — сфотографировать лицо, паспорт и записать голос. При наличии аккаунта на российских Госуслугах можно использовать его для авторизации.