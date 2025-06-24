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В Красноярском крае отремонтируют дороги к селу Стойба

В регионе начался ремонт на дорогах Партизанское — Богуславка — Калиновка и Заозерный — Агинское — Стойба.

Источник: КРУДОР

В Красноярском крае начались ремонтные работы на трассах Партизанское — Богуславка — Калиновка на участке со второго по пятый километр и Заозерный — Агинское — Стойба с нулевого по пятый километр. Как сообщили в региональном управлении автомобильных дорог, обновление проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего введут восемь километров нового обновленного покрытия, подрядчик — компания «КрайДЭО».

— Будет усилено земполотно и устроены вдоль него водоотводные канавы, заменено щебеночное покрытие на асфальтобетон, заменены пять существующих водопропускных труб, — говорит Андрей Журавлев, руководитель КРУДОР.

Сдать объект должны до конца сентября 2025 года.

Кроме того, дорожники приступили к ремонту трассы Заозерный — Агинское — Стойба на участке с нулевого по пятый километр.

Ранее мы писали, что пять школ Красноярска готовятся к открытию после масштабного капитального ремонта.