В Красноярском крае отремонтируют дороги к селу Стойба

В Красноярском крае начались ремонтные работы на трассах Партизанское — Богуславка — Калиновка на участке со второго по пятый километр и Заозерный — Агинское — Стойба с нулевого по пятый километр. Как сообщили в региональном управлении автомобильных дорог, обновление проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».