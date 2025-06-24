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Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июня

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июня.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июня.

Настроение Овнов могут испортить некоторые неприятные сюрпризы. Вам будет сложно найти общий язык с родственниками, поскольку вы не захотите их услышать и понять. Даже небольшие замечания могут обидеть. Также не стоит просить советов или обсуждать личные дела. Будьте осторожны с финансами — перед покупкой подумайте, нужно ли это вам.

Тельцов ждут сильные переживания в первой половине дня. Все будет валиться из рук, многое пойдет не так, как ожидалось. Возможны ссоры и разногласия. Даже те люди, которые обычно во всем вас поддерживали, сегодня настроены критически. Старайтесь не давать воли эмоциям. Ваше самообладание поможет избежать конфликтов.

Близнецам звезды советуют решать все важные вопросы в начале дня. В эти часы будет проще договориться о чем бы то ни было. При этом вероятность ссор минимальна. Кроме того, не исключены крайне приятные знакомства. А вот в финансовых вопросах ждет затишье. Лучше отказаться от незапланированных покупок.

У Раков начало дня пройдет приятно. Вам удастся восстановиться и провести время за легким и интересным занятием. Вероятно, вы встретитесь со старыми знакомыми. Однако ближе к концу дня эмоциональный фон станет более напряженным. Придется понервничать из-за пустяков. Астрологи не рекомендуют думать о старых проблемах или строить планы на будущее.

У Львов, напротив, в первой половине дня произойдет ряд неприятностей. Не стоит в эти часы идти за покупками. Также не рекомендуется давать деньги в долг. Вероятнее всего, их не вернут. А вот вторая половина дня будет щедра на сюрпризы и подарки, возможны удачные совпадения. Вечер проведите среди людей, не оставайтесь в одиночестве.

Девам звезды советуют избегать споров. В противном случае весь день пройдет в дурном настроении. Кроме того, есть риск потерять друзей или финансы. Вторая половина дня пройдет приятнее — возможны новые идеи, можете составлять планы. В течение суток старайтесь не ущемлять родственников в их интересах. Позитивным будет общение со старшими коллегами.

Приятный и плодотворный день ждет Весов. В любом деле удастся добиться своего, если не отступать и не сдаваться. Возможна помощь от малознакомых, даже почти случайных людей. Причем просить их о поддержке не придется. Вероятны денежные поступления, дорогие подарки.

У Скорпионов сегодня отличный день для общения, всевозможных переговоров и налаживания деловых связей. Договориться о совместных действиях можете даже с теми, к кому раньше боялись подступиться. Вероятны хорошие новости издалека. Вам удастся разобраться, понять, как можно быстро получить нужный результат.

Стрельцам звезды советуют быть внимательными: ваши новые знакомые смогут произвести хорошее впечатление, но не исключено, что оно обманчиво. При выстраивании отношений стоит довериться интуиции, а не внешним факторам. Легко будет найти общий язык с теми, кто младше вас. Возможны неожиданные денежные поступления.

Козероги сегодня витают в облаках и поддаются на иллюзии, не пытаясь скептически оценить ситуацию. Вы крайне внимательны к мелочам. Если вы увидите то, чего раньше не замечали, то поймете, как действовать дальше. Возможны недоразумения, связанные с деньгами. Не торопитесь с покупками, сократите расходы.

Водолеев ждет напряженный и беспокойный день. Вы будете слишком нервничать из-за пустяков и расстраиваться даже из-за небольших замечаний. Будьте аккуратны с деньгами: возможны неудачные покупки и сделки, финансовые потери. В целом решение любых вопросов, связанных с деньгами, лучше отложить. Общайтесь сегодня с оптимистами, они повысят настроение.

Рыбам тоже не удастся избежать лишнего волнения. Кроме того, есть вероятность столкнуться с неожиданными происшествиями и совпадениями. Однако они скорее будут позитивными и помогут решить старые проблемы. Хорошо пройдут дружеские встречи. Близкие люди поддерживают вас. Есть вероятность найти то, что, казалось, было ранее утрачено безвозвратно, передает «Российская газета».