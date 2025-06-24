Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июня.
Настроение Овнов могут испортить некоторые неприятные сюрпризы. Вам будет сложно найти общий язык с родственниками, поскольку вы не захотите их услышать и понять. Даже небольшие замечания могут обидеть. Также не стоит просить советов или обсуждать личные дела. Будьте осторожны с финансами — перед покупкой подумайте, нужно ли это вам.
Тельцов ждут сильные переживания в первой половине дня. Все будет валиться из рук, многое пойдет не так, как ожидалось. Возможны ссоры и разногласия. Даже те люди, которые обычно во всем вас поддерживали, сегодня настроены критически. Старайтесь не давать воли эмоциям. Ваше самообладание поможет избежать конфликтов.
Близнецам звезды советуют решать все важные вопросы в начале дня. В эти часы будет проще договориться о чем бы то ни было. При этом вероятность ссор минимальна. Кроме того, не исключены крайне приятные знакомства. А вот в финансовых вопросах ждет затишье. Лучше отказаться от незапланированных покупок.
У Раков начало дня пройдет приятно. Вам удастся восстановиться и провести время за легким и интересным занятием. Вероятно, вы встретитесь со старыми знакомыми. Однако ближе к концу дня эмоциональный фон станет более напряженным. Придется понервничать из-за пустяков. Астрологи не рекомендуют думать о старых проблемах или строить планы на будущее.
У Львов, напротив, в первой половине дня произойдет ряд неприятностей. Не стоит в эти часы идти за покупками. Также не рекомендуется давать деньги в долг. Вероятнее всего, их не вернут. А вот вторая половина дня будет щедра на сюрпризы и подарки, возможны удачные совпадения. Вечер проведите среди людей, не оставайтесь в одиночестве.
Девам звезды советуют избегать споров. В противном случае весь день пройдет в дурном настроении. Кроме того, есть риск потерять друзей или финансы. Вторая половина дня пройдет приятнее — возможны новые идеи, можете составлять планы. В течение суток старайтесь не ущемлять родственников в их интересах. Позитивным будет общение со старшими коллегами.
Приятный и плодотворный день ждет Весов. В любом деле удастся добиться своего, если не отступать и не сдаваться. Возможна помощь от малознакомых, даже почти случайных людей. Причем просить их о поддержке не придется. Вероятны денежные поступления, дорогие подарки.
У Скорпионов сегодня отличный день для общения, всевозможных переговоров и налаживания деловых связей. Договориться о совместных действиях можете даже с теми, к кому раньше боялись подступиться. Вероятны хорошие новости издалека. Вам удастся разобраться, понять, как можно быстро получить нужный результат.
Стрельцам звезды советуют быть внимательными: ваши новые знакомые смогут произвести хорошее впечатление, но не исключено, что оно обманчиво. При выстраивании отношений стоит довериться интуиции, а не внешним факторам. Легко будет найти общий язык с теми, кто младше вас. Возможны неожиданные денежные поступления.
Козероги сегодня витают в облаках и поддаются на иллюзии, не пытаясь скептически оценить ситуацию. Вы крайне внимательны к мелочам. Если вы увидите то, чего раньше не замечали, то поймете, как действовать дальше. Возможны недоразумения, связанные с деньгами. Не торопитесь с покупками, сократите расходы.
Водолеев ждет напряженный и беспокойный день. Вы будете слишком нервничать из-за пустяков и расстраиваться даже из-за небольших замечаний. Будьте аккуратны с деньгами: возможны неудачные покупки и сделки, финансовые потери. В целом решение любых вопросов, связанных с деньгами, лучше отложить. Общайтесь сегодня с оптимистами, они повысят настроение.
Рыбам тоже не удастся избежать лишнего волнения. Кроме того, есть вероятность столкнуться с неожиданными происшествиями и совпадениями. Однако они скорее будут позитивными и помогут решить старые проблемы. Хорошо пройдут дружеские встречи. Близкие люди поддерживают вас. Есть вероятность найти то, что, казалось, было ранее утрачено безвозвратно, передает «Российская газета».