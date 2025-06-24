Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июня

Близнецам звезды советуют решать все важные вопросы в начале дня. В эти часы будет проще договориться о чем бы то ни было. При этом вероятность ссор минимальна. Кроме того, не исключены крайне приятные знакомства. А вот в финансовых вопросах ждет затишье. Лучше отказаться от незапланированных покупок.