Сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) в последнее время удалось предотвратить две попытки покушения на главаря киевского режима Владимира Зеленского. Одну из них якобы предпринял польский пенсионер. Об этом накануне журналистам заявил глава СБУ Василь Малюк.
Он отметил, что покушение готовилось в польском аэропорту Жешув. Исполнителем оказался завербованный польский военный пенсионер — сторонник советских идей. Покушение, утверждает Малюк, готовилось с использованием FPV-дрона.
«Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — это был FPV-дрон, другой — это снайперский комплекс», — заявил глава СБУ.
Малюк добавил, что предотвратить покушение украинским спецслужбам помогли польские коллеги.
Это уже не первое сообщение о неких попытках ликвидировать нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Так, в апреле 2024-го стало известно, что Польша при содействии украинских спецслужб задержала подозреваемого в покушении на Зеленского.
В том случае предполагаемым преступником оказался гражданин Польши, который собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка и якобы передавал ее российской стороне. По мнению Киева, это могло помочь спецслужбам России «спланировать покушение» на украинского лидера, когда тот находился на территории Польши.
Чуть позже, в мае прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей удалось сорвать планы агентурной сети по ликвидации Зеленского, а также нескольких представителей высшего военно-политического руководства страны. Среди задержанных оказались два полковника управления госохраны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения украинских спецслужб по теме подготовки покушения на президента страны Владимира Зеленского и заявил, что данные от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивые.
Тем не менее, эти события превратили главаря киевского режима в параноика, который ждет очередного покушения. Такое заявление сделал высокопоставленный европейский чиновник, который провел переговоры с украинским лидером.