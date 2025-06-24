Украина заявила о предотвращенном покушении на Зеленского: исполнителем был пенсионер

В том случае предполагаемым преступником оказался гражданин Польши, который собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка и якобы передавал ее российской стороне. По мнению Киева, это могло помочь спецслужбам России «спланировать покушение» на украинского лидера, когда тот находился на территории Польши.