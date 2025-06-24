Кравцов заявил о разработке единого учебника истории России и Белоруссии

Ранее в России завершилась масштабная работа по созданию единых школьных учебников по всем предметам, которые поступят в школы к 2026 году. Уже с 1 сентября 2025 года ученики 5−9 классов начнут изучать историю по обновленным пособиям, а в 2026/27 учебном году планируется внедрить новый курс обществознания для старших классов. Разработку учебников координирует Министерство просвещения совместно с Российской академией наук.