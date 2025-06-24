Кравцов заявил о разработке единого учебника истории России и Белоруссии

Глава Минобразования заявил о новом учебнике истории.
В российских школах может появиться новый учебник по истории Союзного государства (СГ) в 2026—2027 учебном году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По данным пресс-службы министерства, бюджетная заявка на финансирование разработки данного учебного пособия уже направлена в постоянный комитет Союзного государства.
«Мы уже направили заявку на финансирование учебника в 2026 году. Если будет принято положительное решение, совместная работа с белорусскими коллегами начнется незамедлительно», — пояснили представители ведомства «Известиям». Отмечается, что в случае одобрения проекта учебником смогут пользоваться школьники и учителя как в России, так и в Белоруссии.
В экспертных кругах подчеркивают, что решение о создании единого учебника связано с текущими геополитическими вызовами, в частности с украинским кризисом. По мнению специалистов, формирование общей образовательной базы позволит укрепить интеграцию двух стран и обеспечит единое понимание исторических процессов на пространстве Союзного государства.
Ранее в России завершилась масштабная работа по созданию единых школьных учебников по всем предметам, которые поступят в школы к 2026 году. Уже с 1 сентября 2025 года ученики 5−9 классов начнут изучать историю по обновленным пособиям, а в 2026/27 учебном году планируется внедрить новый курс обществознания для старших классов. Разработку учебников координирует Министерство просвещения совместно с Российской академией наук.