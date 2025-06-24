В Суджанском районе убили начальника военной полиции Жарова: что известно об инциденте

Александр Хинштейн также подробно рассказал о погибшем командире отряда «Тигр» Сергее Ефремове. Врио губернатора назвал его замечательным человеком и поделился деталями биографии Сергея Ефремова. Так, Александр Хинштейн отметил, что командир добровольческого отряда принимал всё происходящее в приграничье близко к сердцу. Он остро реагировал на удары ВСУ по Курской области, уточнил врио губернатора. Сергей Ефремов был успешным чиновником, который по своему желанию пошел защищать Родину.