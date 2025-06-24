В Суджанском районе убили начальника военной полиции Жарова: что известно об инциденте

Глава военной полиции Алексей Жаров погиб в Суджанском районе Курской области. Он пытался задержать мародеров. Об этом оповестил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
По его данным, Алексей Жаров служил в нескольких районах региона. Сначала его назначили в Кореневский, а после — в Глушковский и Суджанский районы. Алексей Жаров занимался помощью тем, кто не покинул курское приграничье, уточнил Александр Хинштейн.
Врио губернатора подчеркнул, что начальник военной полиции совершил «героический поступок». Он являлся «истинным патриотом», написал Александр Хинштейн. Он также отметил человечность и искреннюю заботу, которые проявлял Алексей Жаров.
«Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Обязательно окажем всю необходимую помощь», — пояснил Александр Хинштейн.
Он также сообщил о поимке подозреваемых в убийстве главы военной полиции. Их личности пока не разглашаются.
Александр Хинштейн также подробно рассказал о погибшем командире отряда «Тигр» Сергее Ефремове. Врио губернатора назвал его замечательным человеком и поделился деталями биографии Сергея Ефремова. Так, Александр Хинштейн отметил, что командир добровольческого отряда принимал всё происходящее в приграничье близко к сердцу. Он остро реагировал на удары ВСУ по Курской области, уточнил врио губернатора. Сергей Ефремов был успешным чиновником, который по своему желанию пошел защищать Родину.
ВСУ, тем временем, продолжают наносить удары по российскому приграничью. Так, 20 июня беспилотники атаковали Льгов Курской области. Удар повредил шесть гаражей, один автомобиль, а также одно нежилое помещение.
Киевский режим не дает наладить мирную жизнь и в Херсонской области. Военные ВСУ стали использовать высотные здания для оборудования пунктов управления БПЛА. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это сказывается на жизни мирных граждан. Он отметил, что региональный центр располагается на высоком берегу Днепра. Этим и пользуются боевики ВСУ, сооружая пункты управления дронами.