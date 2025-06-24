В Иркутске аэропорт празднует 100-летний юбилей

Иркутский аэропорт празднует юбилей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, ровно сто лет назад, 24 июня 1925 года, в городе приземлилась воздушная эскадрилья из шести самолетов. Легендарный маршрут под руководством летчика Исая Шмидта пролегал через Москву, Иркутск, Улан-Батор и Пекин.