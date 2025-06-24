В Иркутске аэропорт празднует 100-летний юбилей

Иркутский аэропорт празднует юбилей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, ровно сто лет назад, 24 июня 1925 года, в городе приземлилась воздушная эскадрилья из шести самолетов. Легендарный маршрут под руководством летчика Исая Шмидта пролегал через Москву, Иркутск, Улан-Батор и Пекин.
— Сегодня «Международному Аэропорту Иркутска» 100 лет! За эти годы он превратился из небольшой посадочной площадки в современный транспортный узел, связывающий регион с городами России и зарубежья, — говорят в воздушной гавани.
Напомним, 11 июня в Международном аэропорту открылся новый терминал внутренних авиалиний. Благодаря этому решится проблема с перегруженностью потока пассажиров — время ожидания сократится, очереди станут гораздо меньше.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Ширямова действуют новые ограничения: запрещена парковка в неположенных местах, а максимальная скорость движения снижена до 40 км/ч.