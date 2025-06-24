Пушков: конфликт Ирана и Израиля не может привести к третьей мировой войне

«Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооружённые силы, как минимум, с двух сторон. В ходе первой и второй мировых войн между собой сражались коалиции стран, противостоявших друг другу в Европе, в Африке и в Азии. Ничего подобного на Ближнем Востоке мы сейчас не видим: нет масштабных коалиций, изменился и характер войны», — написал Пушков в Telegram.