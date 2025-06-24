Пушков: конфликт Ирана и Израиля не может привести к третьей мировой войне

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что конфликт Тегерана и Израиля не способен привести к третьей мировой войне, по его словам, это связано с тем, что ближневосточный регион из-за «ограниченного характера противостояния» не может являться «колыбелью» мирового конфликта.
«Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооружённые силы, как минимум, с двух сторон. В ходе первой и второй мировых войн между собой сражались коалиции стран, противостоявших друг другу в Европе, в Африке и в Азии. Ничего подобного на Ближнем Востоке мы сейчас не видим: нет масштабных коалиций, изменился и характер войны», — написал Пушков в Telegram.
Он уточнил, что израильская и иранская стороны лишь «обмениваются» угрозами, а также наносят ракетные удары. При этом ни Израиль, ни Иран не способны оккупировать другую сторону.
Говоря об участии Соединённых Штатов, Пушков отметил, что американская сторона вряд ли горит желанием«отправлять своих военных и “оккупировать” территории. В случае, если США и “попытаются это сделать”, то это также не будет являться началом третьего мирового конфликта.
По словам Пушкова, речь будет идти о «региональном конфликте» Соединённых Штатов и Израиля против Тегерана.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ответил, что в настоящее время не существует никакого соглашения о прекращении огня или военных операций.