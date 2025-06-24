Глава РФПИ Дмитриев внесен в «Миротворец*»

Глава РФПИ Дмитриев внесен в базу украинского Миротворца*
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*. Карточка дипломата размещена на экстремистском портале.
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Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше