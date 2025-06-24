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Глава РФПИ Дмитриев внесен в «Миротворец*»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*. Карточка дипломата размещена на экстремистском портале.

Глава РФПИ Дмитриев внесен в базу украинского Миротворца*

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*. Карточка дипломата размещена на экстремистском портале.

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