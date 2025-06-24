Стал известен заработок исполнительниц «Сигма-бой» на своем хите

Практически каждый пользователь российских социальных сетей знаком с нашумевшим хитом Светланы Тертищевой и Марии Янковской под названием «Сигма-бой». Юные исполнительницы вместе со своим музыкальным продюсером Алиной Янковской (матерью Марии) стали гостями Петербургского международного экономического форума.
В кулуарах мероприятия удалось выяснить, какой доход принесла 11-летним артисткам их вирусная композиция. Алина Янковская призналась, что гонорар за трек пока не был получен.
«Представляете, мы пока ничего не заработали. Нам лейбл еще не выплатил».
Несмотря на это, девочки не теряют оптимизма. Алина отметила, что финансовая сторона вопроса не является для них приоритетной. Гораздо большее значение имеет широкое признание, благодаря которому исполнительницы получили возможность посетить международный форум.
Мария Янковская рассказала, что вместе с обрушившейся популярностью она столкнулась с волной критики и нежелательного внимания в учебном заведении. Обстановка накалилась настолько, что девочке пришлось перейти на домашнее обучение.
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