Черемушкин: рак, как у КВНщика Блинникова, может развиваться от 5 до 15 лет

«Если мы рассматриваем саму биологию роста (опухоли — ред.), то это неконтролируемое клеточное деление, все, как в геометрии. Когда геометрическая прогрессия начинается от одной клетки, то от одной клетки до сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. А вот когда начинается деление сотен миллионов клеток в геометрической прогрессии, то скорость развития опухоли может быть очень быстрая», — отметил Черемушкин.