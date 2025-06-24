Черемушкин: рак, как у КВНщика Блинникова, может развиваться от 5 до 15 лет

Развитие рака ободочной кишки, как у умершего 33-летнего участника КВН Александра Банникова, может длиться от 5 до 15 лет, рассказал aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.
«Если мы рассматриваем саму биологию роста (опухоли — ред.), то это неконтролируемое клеточное деление, все, как в геометрии. Когда геометрическая прогрессия начинается от одной клетки, то от одной клетки до сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. А вот когда начинается деление сотен миллионов клеток в геометрической прогрессии, то скорость развития опухоли может быть очень быстрая», — отметил Черемушкин.
Врач добавил, что рак ободочной кишки чаще поражает людей в возрасте.
Ранее сообщалось, что Блинников умер в возрасте 33 лет после четырех месяцев борьбы с раком. Об онкологии КВНщик узнал в феврале этого года. У мужчины был рак ободочной кишки в четвертой стадии.