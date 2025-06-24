Кнутов объяснил, в чем уникальность «Орешника»

«Это тактическая баллистическая ракета средней дальности, то есть порядка до пяти с половиной тысяч километров. Это с одной стороны, но с другой стороны, эта ракета гиперзвуковая. Это первый момент. И второй момент, её боевая часть отличается от боевых частей других ракет, как межконтинентальных баллистических ракет, так и других. Благодаря особенностям конструкции разделение головной частью боеголовки ракеты происходит в космосе, поэтому перехватить их нереально», — объяснил Кнутов.