Кнутов объяснил, в чем уникальность «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» уникален, аналогов нет ни в одной стране мира. В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на его характерные черты.
«Это тактическая баллистическая ракета средней дальности, то есть порядка до пяти с половиной тысяч километров. Это с одной стороны, но с другой стороны, эта ракета гиперзвуковая. Это первый момент. И второй момент, её боевая часть отличается от боевых частей других ракет, как межконтинентальных баллистических ракет, так и других. Благодаря особенностям конструкции разделение головной частью боеголовки ракеты происходит в космосе, поэтому перехватить их нереально», — объяснил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что боевую часть «Орешника» представляет новый тип оружия.
«Это уже новый тип кинетического оружия в том числе, которое практически уничтожило подземные корпуса “Южмаш”, которые создавались с таким расчетом, чтобы выдержать атомные удары», — добавил он.
Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил в разговоре с aif.ru, что ближайшее время никто в мире не сможет создать аналог «Орешника».
Как стало известно, президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что РФ запускает серийное производство ракетного комплекса «Орешник», который хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.