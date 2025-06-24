Украина включила в «Миротворец» одного из российских переговорщиков

«Согласно опубликованным данным, Дмитриев был добавлен в список за “финансирование России” и “участие в информационных операциях против Украины”», — следует из информации. Ее передает РИА Новости. Причем изначально Дмитриева включали в «Миротворец» еще в 2020 году. Далее информация о нем продолжала пополняться на сайте.