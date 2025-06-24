Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина включила в «Миротворец» одного из российских переговорщиков

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. Дмитриев ранее принимал участие в переговорах по Украине.

Кирилл Дмитриев включен в украинский «Миротворец».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. Дмитриев ранее принимал участие в переговорах по Украине.

«Согласно опубликованным данным, Дмитриев был добавлен в список за “финансирование России” и “участие в информационных операциях против Украины”», — следует из информации. Ее передает РИА Новости. Причем изначально Дмитриева включали в «Миротворец» еще в 2020 году. Далее информация о нем продолжала пополняться на сайте.

Сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года и занимается публикацией персональных данных лиц, которых его создатели считают угрожающими национальной безопасности Украины. В числе попавших в списки — журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или критиковавшие украинские власти. Российские официальные лица неоднократно заявляли о незаконности распространения персональных данных и призывали международное сообщество обратить внимание на деятельность портала.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше