Украина включила в «Миротворец» одного из российских переговорщиков

Кирилл Дмитриев включен в украинский «Миротворец».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. Дмитриев ранее принимал участие в переговорах по Украине.
«Согласно опубликованным данным, Дмитриев был добавлен в список за “финансирование России” и “участие в информационных операциях против Украины”», — следует из информации. Ее передает РИА Новости. Причем изначально Дмитриева включали в «Миротворец» еще в 2020 году. Далее информация о нем продолжала пополняться на сайте.
Сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года и занимается публикацией персональных данных лиц, которых его создатели считают угрожающими национальной безопасности Украины. В числе попавших в списки — журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или критиковавшие украинские власти. Российские официальные лица неоднократно заявляли о незаконности распространения персональных данных и призывали международное сообщество обратить внимание на деятельность портала.