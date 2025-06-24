«Единственный выход — убивать американцев»: В США раскритиковали Иран после заявлений главы МИД Аракчи

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Иерусалим еще не заключали никакого мирного соглашения. По его словам, если это и произойдет, то позднее. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис раскритиковал позицию Ирана. Он предупредил, что американский лидер Дональд Трамп может развязать войну, если Тегеран откажется от сделки.