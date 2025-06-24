«Единственный выход — убивать американцев»: В США раскритиковали Иран после заявлений главы МИД Аракчи

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Иерусалим еще не заключали никакого мирного соглашения. По его словам, если это и произойдет, то позднее. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис раскритиковал позицию Ирана. Он предупредил, что американский лидер Дональд Трамп может развязать войну, если Тегеран откажется от сделки.
Дэниел Дэвис признал, что последние удары США по ядерным объектам Ирана затруднили мирное урегулирование. Он осудил правительство за решение атаковать Исламское государство.
«Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну», — заключил Дэниел Дэвис.
По заявлению Аббаса Аракчи, решение по прекращению боевых действий между Ираном и Израилем будет принято позже. Он уточнил, что Тегеран не станет наносить удары, если Иерусалим сделает то же.