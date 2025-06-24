Главу РФПИ Кирилла Дмитриева внесли в базу украинского «Миротворца»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оказался в списке украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом стало известно из данных портала.
Дмитриева внесли в реестр за «финансирование России» и «участие в информационных операциях» против Украины.
До этого список «Миротворца» вновь пополнился именами известных россиян. В него вошли певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова. Обе они сейчас не живут в России. По данным сайта, Земфиру* обвинили в том, что она распространяет недостоверные сведения. Чулпан Хаматову заподозрили в незаконном пересечении украинской границы для посещения Крыма, а также в поддержке присоединения полуострова к России.
Ранее в базу «Миротворца» внесли хоккеиста Александра Овечкина. Его обвинили в том, что он выступает на международных площадках, чтобы улучшить репутацию России. Также создатели украинского ресурса обвинили великого русского хоккеиста в «поддержке боевых действий».
*признана иноагентом на территории РФ.