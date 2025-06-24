Главу РФПИ Кирилла Дмитриева внесли в базу украинского «Миротворца»

До этого список «Миротворца» вновь пополнился именами известных россиян. В него вошли певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова. Обе они сейчас не живут в России. По данным сайта, Земфиру* обвинили в том, что она распространяет недостоверные сведения. Чулпан Хаматову заподозрили в незаконном пересечении украинской границы для посещения Крыма, а также в поддержке присоединения полуострова к России.