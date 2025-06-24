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Главу РФПИ Кирилла Дмитриева внесли в базу украинского «Миротворца»

Дмитриев попал в базу «Миротворца» за финансирование России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оказался в списке украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом стало известно из данных портала.

Дмитриева внесли в реестр за «финансирование России» и «участие в информационных операциях» против Украины.

До этого список «Миротворца» вновь пополнился именами известных россиян. В него вошли певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова. Обе они сейчас не живут в России. По данным сайта, Земфиру* обвинили в том, что она распространяет недостоверные сведения. Чулпан Хаматову заподозрили в незаконном пересечении украинской границы для посещения Крыма, а также в поддержке присоединения полуострова к России.

Ранее в базу «Миротворца» внесли хоккеиста Александра Овечкина. Его обвинили в том, что он выступает на международных площадках, чтобы улучшить репутацию России. Также создатели украинского ресурса обвинили великого русского хоккеиста в «поддержке боевых действий».

*признана иноагентом на территории РФ.

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