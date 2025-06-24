Агрессивный 90-килограммовый сом напал на отдыхающих, полиция применила оружие

В Германии полицейский был вынужден открыть огонь по двухметровому сому, который покалечил людей в баварском озере Бромбах.
Инцидент произошел в пятницу, 20 июня, после того как агрессивная рыба, вес которой достигал 90 килограммов, за короткий период времени напала на пятерых участников фестиваля Burning Beach. Пострадавшие получили легкие травмы, однако сотрудники полиции приняли решение ликвидировать опасное животное и трижды выстрелили в него.
Инцидент вызвал протесты со стороны зоозащитников, заявивших, что сом нападал на людей, охраняя кладку икры. В полиции ответили, что купающиеся, в том числе дети, могли запаниковать и утонуть из-за неожиданных атак рыбы.
В баварской ассоциации рыболовов отметили, что властям следовало закрыть пляж на время нереста сомов, и подчеркнули, что в обычное время сом является одной из самых безопасных рыб для человека, передает inFranken.de.
Ранее житель Зимбабве Виндаси Млейа поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшей два года назад во время рыбалки на реке Замбези. По словам Млейа, крокодил внезапно атаковал его, когда он ловил рыбу, несмотря на то, что неподалеку находилось стадо слонов. Мужчина пытался убежать, но хищник настиг его.