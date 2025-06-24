В России начнут лечить тяжелые возрастные заболевания светом

Ожидается, что первый в России медицинский аппарат для световой стимуляции головного мозга может появиться уже в 2026 году. По словам экспертов, в научном сообществе по всему миру положительное воздействие фототерапии на восстановительные процессы в мозге уже получило признание. Тем не менее, пока остается недостаточно изученным механизм, посредством которого световая стимуляция вызывает системные реакции организма.