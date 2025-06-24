В Омске перекроют центральные магистрали на четверо суток

Запрещение движения всех видов транспорта будет осуществлено с 10:00 25 июня до 10:00 29 июня. Под запрет попадут улица Ленина — на участке от улицы Интернациональной до улицы Партизанской, включая Соборную площадь; улица Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина включая площадь Победы; Банковский переулок — на участке от Соборной площади до улицы Певцова; улица Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина; улица Тарская — на участке от улицы Ленина до улицы Красина.