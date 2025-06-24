В Омске перекроют центральные магистрали на четверо суток

Вчера, 23 июня, в департаменте общественной безопасности омской мэрии рассказали про закрытие движения на центральных улицах города в период с 25 по 29 июня. Как пояснили в департаменте, мера связана с проведением Дня молодежи.
Запрещение движения всех видов транспорта будет осуществлено с 10:00 25 июня до 10:00 29 июня. Под запрет попадут улица Ленина — на участке от улицы Интернациональной до улицы Партизанской, включая Соборную площадь; улица Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина включая площадь Победы; Банковский переулок — на участке от Соборной площади до улицы Певцова; улица Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина; улица Тарская — на участке от улицы Ленина до улицы Красина.
На сутки дольше — с 10:00 29 июня до 7:00 30 июня — будет перекрыта улица Ленина, на участке от площади Победы до улицы Партизанской. Также будет запрещена парковка в местах проведения мероприятий с 10:00 25 июня до 7:00 30 июня. Омичам и гостям города предлагаются возможные маршруты объезда по улицам Интернациональной, Ленина, Герцена, Гагарина, сообщили в ведомстве.