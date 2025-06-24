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Акция «Лучи Победы» пройдет в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — 24 июня в 22:30 у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет патриотическая акция «Лучи Победы».

Источник: Мэрия Иркутска

Она посвящена 80-летию исторического Парада Победы 1945 года на Красной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, программа мероприятия включает праздничный концерт с участием творческих коллективов города. В 23:00 небо озарят прожекторы, символизирующие лучи Победы. В это же время световую инсталляцию создадут у стелы «Иркутск — город трудовой доблести».

Акция призвана напомнить о вкладе иркутян в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу. 24 июня 1945 года по Красной площади прошли победители — солдаты и офицеры Красной Армии, одержавшие победу в Великой Отечественной войне.