Акция «Лучи Победы» пройдет в Иркутске

Она посвящена 80-летию исторического Парада Победы 1945 года на Красной площади.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, программа мероприятия включает праздничный концерт с участием творческих коллективов города. В 23:00 небо озарят прожекторы, символизирующие лучи Победы. В это же время световую инсталляцию создадут у стелы «Иркутск — город трудовой доблести».
Акция призвана напомнить о вкладе иркутян в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу. 24 июня 1945 года по Красной площади прошли победители — солдаты и офицеры Красной Армии, одержавшие победу в Великой Отечественной войне.