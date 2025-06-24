Роспотребнадзор: сотни тысяч пылевых клещей могут жить в домах красноярцев (видео)

«Чтобы пылевые клещи не создавали для вас проблемы, создайте проблемы для них — соблюдайте чистоту жилища! Необходимо регулярно избавляться от пыли: пылесосить ковры, полы и даже матрасы при смене белья; тщательно протирать пыль на всех поверхностях, уделяя особое внимание труднодоступным местам (часто пыль скапливается наверху шкафов, куда не всегда есть желание и возможность добраться во время уборки)», — рассказали в ведомстве.