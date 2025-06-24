Роспотребнадзор: сотни тысяч пылевых клещей могут жить в домах красноярцев (видео)

Места их обитания — матрасы, подушки, одеяла, мягкая мебель, шторы и ковры. А питаются они чешуйками кожи, перхотью людей и животных. «Взрослый человек теряет до 1,5 граммов частичек кожи за день. Этого достаточно, чтобы накормить миллион пылевых клещей», — поясняют специалисты.
Чтобы сократить количество пылевых клещей в доме, нужно поддерживать уровень влажности не более 50%. Дело в том, что клещи не пьют воду, они получают влагу из воздуха. Поэтому чем выше влажность — тем больше шансов на жизнь у пылевых клещей.
«Чтобы пылевые клещи не создавали для вас проблемы, создайте проблемы для них — соблюдайте чистоту жилища! Необходимо регулярно избавляться от пыли: пылесосить ковры, полы и даже матрасы при смене белья; тщательно протирать пыль на всех поверхностях, уделяя особое внимание труднодоступным местам (часто пыль скапливается наверху шкафов, куда не всегда есть желание и возможность добраться во время уборки)», — рассказали в ведомстве.
Тем, кто страдает аллергией, специалисты советуют избавиться от ковров, больших мягких игрушек и других так называемых «пылесборников», а также регулярно проводить влажную уборку.