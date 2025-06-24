Когда пройдут выпускные в Красноярске в 2025 году? Названа дата

По информации управления образования города, церемонии начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Лучшие ученики будут награждены медалями и призами за свои достижения. Директора и преподаватели произнесут вдохновляющие речи, поддерживая выпускников в их стремлении к новым высотам. Кроме того, выпускники вместе с родителями подготовили творческие номера для праздничного мероприятия.