Диетолог Круглова: у долгожителей индекс массы тела чаще составляет 18−24

«Важно постепенное формирование сбалансированного рациона и поэтапное снижение массы тела. Например, при ожирении второй степени первой целью становится снижение ИМТ до показателей ожирения первой степени — и это уже успех. При этом безопасный темп снижения веса от 2 до 4 кг в месяц. Более быстрые темпы, как правило, не позволяют сохранить достигнутые результаты и связаны с риском потери мышечной массы. А это влияет и на здоровье, и на качество жизни. Поэтому важны постепенность, сбалансированное питание и расширение физической активности. Все это позволяет не только безопасно снизить вес, но и сохранить результат надолго», — заключила эксперт.