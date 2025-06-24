Диетолог Круглова: у долгожителей индекс массы тела чаще составляет 18−24

Для долгожителей характерен индекс массы тела в пределах нормы, но ближе к ее верхней границе, рассказала в диалоге с aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, как правило, оптимальный индекс массы тела для сохранения здоровья и долголетия составляет от 18,5 до 24,9.
«Однако есть интересные исследования, которые показывают, что предпочтительнее не 18,5, не 19, то есть не нижняя граница нормы, а ближе к верхней границе нормы. Такие люди, как правило, живут дольше. Люди с ИМТ в верхней части нормы, как правило, живут дольше, поскольку слишком низкий вес также может быть рискованным», — объяснила эксперт, обратив внимание на поддержание баланса массы тела.
Диетолог Круглова также не рекомендует людям с избыточным весом прибегать к жестким диетам.
«Важно постепенное формирование сбалансированного рациона и поэтапное снижение массы тела. Например, при ожирении второй степени первой целью становится снижение ИМТ до показателей ожирения первой степени — и это уже успех. При этом безопасный темп снижения веса от 2 до 4 кг в месяц. Более быстрые темпы, как правило, не позволяют сохранить достигнутые результаты и связаны с риском потери мышечной массы. А это влияет и на здоровье, и на качество жизни. Поэтому важны постепенность, сбалансированное питание и расширение физической активности. Все это позволяет не только безопасно снизить вес, но и сохранить результат надолго», — заключила эксперт.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что люди с индексом массы тела выше 40 теряют до десяти лет жизни.