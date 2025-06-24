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Эксперт Тихомиров объяснил аномальный грибной бум в Подмосковье

Грибники публикуют в соцсетях полные корзины белых грибов.

Источник: Аргументы и факты

Грибной бум в Подмосковье вызван особенностями погоды в этом году, отметил в разговоре с aif.ru ведущий программы «Царство грибов», на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.

«Никакой большой аномалии нет. Грибы действительно пошли, белые в том числе. Но вот именно они задержались. Обычно первые белые грибы я вот нахожусь в конце мая», — рассказал эксперт.

Тихомиров объяснил, что грибы зависят полностью от погодных условий.

«Вот похолодало, как было недельку назад, пошли дожди мощные. Многие леса под Москвой действительно затопило. Да и по средней полосе Европейской части России такая погода. И вот через полторы недели, через неделю и должны были вылезти грибы. Сейчас на березовых и дубовых опушках можно найти так называемые сетчатые белые грибы», — поделился он.

Эксперт уточнил, что ехать за белыми грибами сейчас не стоит, потому что они все насквозь червивы.

«Можно собирать желто-бурые подосиновики, которые растут в смешанных лесах. Среди этих грибов червивые встречаются реже. И, конечно, сейчас главная удача грибника — лисички, это очень чистые грибы, которые очень редко бывают с “жителями”, — добавил Тихомиров.

Ранее стало известно, что в заказнике Позарым Республики Хакасия впервые за всю историю наблюдений нашли редкий гриб саркосома шаровидная, который называют «молодильным», а также «ведьминым котлом».