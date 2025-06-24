Эксперт Тихомиров объяснил аномальный грибной бум в Подмосковье

«Вот похолодало, как было недельку назад, пошли дожди мощные. Многие леса под Москвой действительно затопило. Да и по средней полосе Европейской части России такая погода. И вот через полторы недели, через неделю и должны были вылезти грибы. Сейчас на березовых и дубовых опушках можно найти так называемые сетчатые белые грибы», — поделился он.