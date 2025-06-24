Сом-гигант напал на купальщиков: полиции пришлось открыть огонь для спасения отдыхающих

Ранее KP.RU рассказывал, что в крымском парке львов «Тайган» 22 июня произошло нападение льва на человека. Пострадавший — директор парка Олег Зубков. Хищник набросился на Зубкова во время кормления. Он сам смог выбраться из закрытой клетки и потерял сознание. Директор получил множественные травмы и был доставлен в реанимацию.