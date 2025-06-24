Сом-гигант напал на купальщиков: полиции пришлось открыть огонь для спасения отдыхающих

В баварском озере Бромбах полицейский застрелил двухметрового сома, который напал на купальщиков. Об этом сообщило издание inFranken.de.
Инцидент случился 20 июня во время фестиваля Burning Beach. Рыба весом 90 килограммов атаковала пятерых человек. Пострадавшие отделались легкими травмами. Полиция решила устранить угрозу и открыла огонь по сому, сделав три выстрела.
Зоозащитники выразили недовольство действиями полиции. Они считают, что сом защищал свою икру. В полиции ответили, что нападение рыбы могло вызвать панику среди купающихся, включая детей, и привести к утоплениям.
Представители баварской ассоциации рыболовов заявили, что пляж следовало закрыть на период нереста. Они также отметили, что в обычных условиях сом не представляет опасности для людей.
Ранее KP.RU рассказывал, что в крымском парке львов «Тайган» 22 июня произошло нападение льва на человека. Пострадавший — директор парка Олег Зубков. Хищник набросился на Зубкова во время кормления. Он сам смог выбраться из закрытой клетки и потерял сознание. Директор получил множественные травмы и был доставлен в реанимацию.