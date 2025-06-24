Юристы перечислили дачные постройки, которые обязательно нужно регистрировать

При этом незарегистрированную постройку невозможно продать, подарить или передать по наследству. Выявляются же такие самострои просто: по жалобам соседей или при кадастровых работах. Власти могут обязать снести незаконное строение. Если же земля изымается под комплексное развитие территорий, компенсаций за самострой владелец не получит.