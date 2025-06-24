Юристы перечислили дачные постройки, которые обязательно нужно регистрировать

К дачным постройкам по закону отнесены жилые дома, гаражи, сараи, теплицы, бани и сауны с фундаментом. Их нужно регистрировать в Росреестре, напомнили в беседе с РИА Недвижимость юристы.
Как отметил юрист Юрий Пустовит, регистрации подлежат строения с признаками недвижимого имущества, то есть прочно связанные с землей, перенести которые без ущерба для построек невозможно. Потому, добавила адвокат Елена Тимошенко, не нужно регистрировать заборы, беседки, навесы или сборно-разборные конструкции.
При этом незарегистрированную постройку невозможно продать, подарить или передать по наследству. Выявляются же такие самострои просто: по жалобам соседей или при кадастровых работах. Власти могут обязать снести незаконное строение. Если же земля изымается под комплексное развитие территорий, компенсаций за самострой владелец не получит.
Не так давно российских дачников переполошили новости. Якобы вступает в силу закон, по которому дачникам запрещено устанавливать сплошные заборы между участками. А те, что уже установлены, придется снести. Либо ждет штраф — от 5000 до 10000 рублей или вплоть до 1,5% от кадастровой стоимости участка.
В Госдуме оперативно опровергли эти сообщения. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что информация не соответствует действительности и не основана на действующем законодательстве.