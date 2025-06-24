В Иркутской области продавцы возглавили рейтинг вакансий летом 2025 года

Летом 2025 года в Иркутской области наибольшим спросом у работодателей пользуются продавцы, менеджеры по работе с клиентами и водители. Об этом КП-Иркутск сообщили аналитики hh.ru.
Согласно статистике, в июне больше всего открытых вакансий приходится на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 965 предложений. Немного меньше работодатели ищут менеджеров по продажам и клиентскому обслуживанию — 893 позиции. Замыкают тройку лидеров водители с 844 вакансиями.
— Если сравнить с прошлым годом, ситуация изменилась. Летом 2024-го на первом месте были водители, затем шли продавцы, а третью строчку занимали менеджеры, — рассказывают в пресс-службе онлайн-платформы.
Помимо этого, в списке популярных профессий региона значатся машинисты, разнорабочие, повара, бухгалтеры, врачи, сварщики, инженеры, слесари, уборщики, официанты и другие специалисты.
А вот казначеи, фитнес-тренеры, агрономы, тестировщики и некоторые другие профессии оказались наименее востребованными — по ним за месяц появилось всего от двух до пяти вакансий.
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