В Иркутской области продавцы возглавили рейтинг вакансий летом 2025 года

Согласно статистике, в июне больше всего открытых вакансий приходится на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 965 предложений. Немного меньше работодатели ищут менеджеров по продажам и клиентскому обслуживанию — 893 позиции. Замыкают тройку лидеров водители с 844 вакансиями.