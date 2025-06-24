Врач Черемушкин назвал симптомы рака, как у умершего 33-летнего Блинникова

«Симптомы долго не будут проявляться. Потому что кишка может раздуваться, пропуская пищеварительные массы. Симптомы могут быть обусловлены уже массивным поражением брюшной полости. Тогда могут проявиться слабость, анемия, потеря веса, желтушность покровов, все, как при интоксикации. Когда вы с этими симптомами начнете обследоваться, то увидите, что поезд уже ушел», — сказал врач.