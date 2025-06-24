Врач Черемушкин назвал симптомы рака, как у умершего 33-летнего Блинникова

Симптомы при раке ободочной кишки, выявленном у 33-летнего участника КВН Александра Блинникова за четыре месяца до смерти, долго могут не проявляться, их явно видно лишь на поздних стадиях развития болезни, рассказал aif.ru онколог Евгений Черемушкин.
«Симптомы долго не будут проявляться. Потому что кишка может раздуваться, пропуская пищеварительные массы. Симптомы могут быть обусловлены уже массивным поражением брюшной полости. Тогда могут проявиться слабость, анемия, потеря веса, желтушность покровов, все, как при интоксикации. Когда вы с этими симптомами начнете обследоваться, то увидите, что поезд уже ушел», — сказал врач.
Болезнь можно диагностировать на ранних стадиях в основном лишь при помощи эндоскопического исследования, подчеркнул Черемушкин.
По словам онколога, бороться с развитым процессом сложно, полагаться на это не стоит, несмотря на то, что есть успехи в лечении определенных опухолей.
Ранее сообщалось, что участник КВН Александр Блинников умер в возрасте 33 лет после четырех месяцев борьбы с раком. Об онкологии он узнал в феврале этого года. У мужчины был рак ободочной кишки.