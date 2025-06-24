Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Менеджеры стали самыми востребованными специалистами в Новосибирской области

Также в этот список вошли продавцы и врачи.

Источник: Комсомольская правда

Работодатели в Новосибирской области за последние 30 дней чаще всего искали менеджеров по продажам и работе с клиентами. На данных специалистов пришлось 2,1 тысячи вакансий. На втором месте по востребованности оказались продавцы-кассиры и продавцы-консультанты — 1,7 тысячи вакансий. Замыкают тройку лидеров врачи — 1 тысяча вакансий. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

— Год назад топ-3 самых востребованных профессий был иным. В него также входили менеджеры по продажам и продавцы, но третью позицию занимали водители, — добавили аналитики.

В список самых востребованных специалистов в регионе на данный момент попали еще и повара, пекари и кондитеры, медсестры, бухгалтеры, слесари и сантехники, разнорабочие, водители, упаковщики и комплектовщики, инженеры-конструкторы и проектировщики, специалисты контактного центра, кладовщики, официанты, бармены, бариста, машинисты, программисты и разработчики, курьеры, уборщики, администраторы, электромонтажники.