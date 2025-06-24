Менеджеры стали самыми востребованными специалистами в Новосибирской области

Работодатели в Новосибирской области за последние 30 дней чаще всего искали менеджеров по продажам и работе с клиентами. На данных специалистов пришлось 2,1 тысячи вакансий. На втором месте по востребованности оказались продавцы-кассиры и продавцы-консультанты — 1,7 тысячи вакансий. Замыкают тройку лидеров врачи — 1 тысяча вакансий. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.