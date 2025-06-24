В Омске больше месяца нет известий о пропавшем мужчине

В Омске больше месяца ищут пропавшего 38-летнего мужчины. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что про местонахождение Александра Тарасова неизвестно с 16 мая.
В сводке волонтеров описаны Приметы пропавшего: его рост — 183 см, телосложение нормальное, темно-рыжие волосы, карие глаза. Поиск может быть осложнен отсутствием важной детали: волонтерам неизвестно, во что был одет пропавший.
Сообщить информацию о пропавшем можно по номеру горячей линии 8 (800)700−54−52, или по телефону единого номера вызова экстренных оперативных служб — 112.