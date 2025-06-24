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В Омске больше месяца нет известий о пропавшем мужчине

Поиск может быть осложнен скупой информацией — нет никаких данных об одежде пропавшего.

Источник: Комсомольская правда

В Омске больше месяца ищут пропавшего 38-летнего мужчины. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что про местонахождение Александра Тарасова неизвестно с 16 мая.

В сводке волонтеров описаны Приметы пропавшего: его рост — 183 см, телосложение нормальное, темно-рыжие волосы, карие глаза. Поиск может быть осложнен отсутствием важной детали: волонтерам неизвестно, во что был одет пропавший.

Сообщить информацию о пропавшем можно по номеру горячей линии 8 (800)700−54−52, или по телефону единого номера вызова экстренных оперативных служб — 112.