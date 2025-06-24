ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня

Российские войска установили контроль над населённым пунктом Перебудова в Донецкой Народной Республике менее чем за трое суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что операция проходила в рамках действий группировки «Восток» при участии бойцов 37-й мотострелковой бригады.