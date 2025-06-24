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ЦАХАЛ сообщила об ударах Ирана по Израилю

В Израиле ночью 24 июня объявили воздушную тревогу.

Источник: Комсомольская правда

Иран в ночь на 24 июня нанес ответные удары по территории Израиля. Несколькими часами ранее Иерусалим выпустил ряд ракет по Тегерану. Армия обороны Израиля сообщила об объявлении воздушной тревоги на территории государства.

ЦАХАЛ настоятельно рекомендует жителям не покидать укрытия. В Армии обороны государства призвали оставаться в защищенных местах до дальнейших указаний властей.

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Израиля», — сказано в оповещении.

В Тегеране взрывы прогремели около 03:00 по Москве. Удары наносились по центральной и северо-восточной частям города. Кроме того, атака велась по городу Карадж.

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