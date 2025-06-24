Врач нашел неожиданную связь между сладкими напитками и депрессией

Врач рассказала, что недавнее исследование, в котором участвовало более 180 тысяч человек, показало, что регулярное употребление сладких напитков в возрасте до 60 лет увеличивает риск депрессии на 14 процентов. Употребление же напитков с искусственными сахарозаменителями связано с увеличением риска депрессии на 23 процента. При этом натуральные соки и кофе, по результатам исследования, показали связь с более низкой частотой тревожно-депрессивных расстройств в любом возрасте.