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Врач нашел неожиданную связь между сладкими напитками и депрессией

Регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск депрессии на 14 процентов, а употребление напитков с сахарозаменителями — на 23 процента, предупредила эндокринолог Александра Бревнова.

Регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск депрессии на 14 процентов, а употребление напитков с сахарозаменителями — на 23 процента, предупредила эндокринолог Александра Бревнова.

Врач рассказала, что недавнее исследование, в котором участвовало более 180 тысяч человек, показало, что регулярное употребление сладких напитков в возрасте до 60 лет увеличивает риск депрессии на 14 процентов. Употребление же напитков с искусственными сахарозаменителями связано с увеличением риска депрессии на 23 процента. При этом натуральные соки и кофе, по результатам исследования, показали связь с более низкой частотой тревожно-депрессивных расстройств в любом возрасте.

Бревнова также отметила, что сладкие напитки могут провоцировать и другие серьезные заболевания, включая диабет второго типа. Она напомнила, что напитки с сахаром достаточно калорийны и их регулярное употребление может привести к набору лишнего веса.

По словам эндокринолога, замена сахара на искусственные подсластители, хоть и снижает калорийность, может быть связана с другими негативными для здоровья последствиями, такими как нарушение микрофлоры кишечника, увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, повышение риска тромбообразования и онкологических заболеваний, передает Лента.ру.

В момент сильного стресса или переживаний кора надпочечников начинает усиленно вырабатывать кортизол — «гормон стресса». Из-за этого качество жизни человека заметно страдает. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, какие признаки указывают на повышенный уровень «гормона стресса» в крови и что с этим делать.