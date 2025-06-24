Кнутов: при серийном производстве «Орешник» выйдет на боевое дежурство

С запуском серийного производства ракетного комплекса «Орешник» эти ракеты будут нести боевое дежурство, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Это фактически говорит о том, что ракеты “Орешник” у нас будут теперь нести боевое дежурство. Если будет возникать какая-то необходимость, мы их сможем применять в условиях специальной военной операции и при необходимости в каких-то других ситуациях, когда нам будет угрожать опасность», — отметил он.
По словам эксперта, «Орешник» будет играть ключевую роль как оружие тактического назначения.
«Учитывая, что американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, нас уже никто не ограничивает по дальности применения, это не обязательно уже теперь будет до пяти с половиной тысяч, можно будет на большую дальность использовать это оружие», — отметил Кнутов.
Ранее в ходе встречи с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин заявил, что РФ запускает серийное производство ракетного комплекса «Орешник», который хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.