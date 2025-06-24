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Кнутов: при серийном производстве «Орешник» выйдет на боевое дежурство

Ракетный комплекс будет играть ключевую роль как оружие тактического назначения.

Источник: Аргументы и факты

С запуском серийного производства ракетного комплекса «Орешник» эти ракеты будут нести боевое дежурство, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это фактически говорит о том, что ракеты “Орешник” у нас будут теперь нести боевое дежурство. Если будет возникать какая-то необходимость, мы их сможем применять в условиях специальной военной операции и при необходимости в каких-то других ситуациях, когда нам будет угрожать опасность», — отметил он.

По словам эксперта, «Орешник» будет играть ключевую роль как оружие тактического назначения.

«Учитывая, что американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, нас уже никто не ограничивает по дальности применения, это не обязательно уже теперь будет до пяти с половиной тысяч, можно будет на большую дальность использовать это оружие», — отметил Кнутов.

Ранее в ходе встречи с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин заявил, что РФ запускает серийное производство ракетного комплекса «Орешник», который хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.