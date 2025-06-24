Кнутов: при серийном производстве «Орешник» выйдет на боевое дежурство

«Это фактически говорит о том, что ракеты “Орешник” у нас будут теперь нести боевое дежурство. Если будет возникать какая-то необходимость, мы их сможем применять в условиях специальной военной операции и при необходимости в каких-то других ситуациях, когда нам будет угрожать опасность», — отметил он.